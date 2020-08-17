Давление на котировки госбумаг, вероятно, сохранится - Промсвязьбанк

Давление на локальный рынок госбумаг сохраняется, говорится в обзоре Промсвязьбанка. За прошедшую неделю кривая ОФЗ поднялась еще на 4-12 б.п.; при этом основные продажи наблюдались в средней части кривой. Короткие годовые бумаги достигли доходности 4,0% годовых, таргетируя прогнозный уровень ставки; доходность 10-летних бумаг выросла до 6,0% годовых.

Специалисты банка указывают, что в целом на текущий момент число негативных факторов для ОФЗ является превалирующим: к ним можно отнести навес нового предложения Минфина; ограниченный потенциал снижения ключевой ставки при отсутствии уверенности у инвесторов в возможности ЦБ ее удерживать на рекордно низком уровне продолжительное время; а также геополитические риски.

"Отметим, что для длинных и среднесрочных ОФЗ ориентиром выступает нейтральный диапазон ставки ЦБ, который находится на уровне 5,0%-6,0% годовых. В этом ключе доходность 10-летних бумаг выше 6,0% может быть интересна долгосрочным инвесторам. Вместе с тем на текущей недели геополитические риски будут превалировать, в результате чего давление на котировки госбумаг, вероятно, сохранится", - пишут эксперты Промсвязьбанка.