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14 августа 2020 года 18:59
BCS GM снизил оценку ADS VEON на 14%, подтвердив рекомендацию "держать"
BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,1 до $1,8 за штуку на фоне слабых финансовых показателей компании за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была оставлена без изменения на фоне уже низких ценовых уровней и возможного восстановления финпоказателей в 2021 году. По мнению эксперта, бумаги VEON на краткосрочном горизонте выглядят непривлекательно, учитывая вероятное отсутствие дивидендов за 2020 год. "Мы принимаем нулевые дивиденды за 2020 год в качестве нашего базового сценария", - говорится в обзоре. "После включения в модель оценки компании слабых результатов за второй квартал 2020 года и ожиданий более медленных темпов восстановления во втором полугодии при сохранении прогноза высоких капзатрат, мы понизили прогноз свободного денежного потока VEON и теперь считаем, что в 2020 году его FCF до оплаты частот составит около $600 млн (снижение на 15%). Если предположить, что размер платы за частоты составит порядка $200-300 млн, а расходы на выкуп миноритариев в Пакистане - примерно $300 млн, то возможности компании для выплаты дивидендов из денежного потока будут ограничены", - отмечает аналитик. При этом эксперт не исключает возможность сценариев, предполагающих дивдоходность по бумагам VEON на уровне 6-8%, однако они менее вероятны. "Например, дивиденды могут составить $0,09-0,12 на бумагу при отсутствии выкупа долей миноритариев в Пакистане или если компания сделает выбор в пользу коэффициента дивидендных выплат в 50% от скорректированного FCF (вместо сохранения уровня долга - прим. ИФ). В последнем сценарии это приведет к увеличению соотношения чистый долг/EBITDA всего на 0,05х, однако, по нашим прогнозам, на конец 2020 года его уровень по новым стандартам МСФО уже составит 2,4х, т.е. окажется вблизи верхней границы диапазона в рамках дивидендной политики компании. Таким образом, мы полагаем, что более реалистично было бы ожидать нулевых дивидендов от VEON за 2020 год", - полагает аналитик. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $2,35 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,56 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: VEON
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