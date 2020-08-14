Raiffeisenbank снизил рекомендацию для акций Мосбиржи до "держать" в связи с ростом котировок

Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать" на фоне роста их котировок на 18% за последний месяц, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, была оставлена без изменений и составляет 150 рублей за штуку.