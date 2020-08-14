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14 августа 2020 года 17:26
Raiffeisenbank снизил рекомендацию для акций Мосбиржи до "держать" в связи с ростом котировок
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с "покупать" до "держать" на фоне роста их котировок на 18% за последний месяц, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертом, была оставлена без изменений и составляет 150 рублей за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
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