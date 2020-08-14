Кризис вряд ли повлияет на дивиденды ОГК-2 - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ОГК-2, но повышают целевую цену на 9 мес. с 0,65 до 0,73 руб. на фоне снижения процентных ставок. По итогам 2019 года компания впервые выплатила акционерам дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО. Устойчивая финансовая картина, низкая потребность в капвложениях позволят сохранить коэффициент выплат. Дивиденд, по оценкам экспертов инвесткомпании, может составить 0,056 руб. на акцию, что на 3% выше DPS 2019 и предлагает инвесторам привлекательную доходность 7,5%.

"Прибыль по итогам полугодия выросла на 7%, до 10,3 млрд руб., благодаря отражению прибыли 3,7 млрд руб. от продажи Красноярской ГРЭС-2. Чистый долг с учетом аренды сократился с начала года на 33%, до 36 млрд руб., или 1,1х EBITDA. По итогам года прибыль может составить 12,4 млрд руб. (+3% г/г). ОГК-2 будет легче пройти через экономический спад благодаря высокой доле мощности в общей выручке. Мы также отмечаем восстановление цен на РСВ и рост загрузки ТЭС", - отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Малых.

ОГК-2 продала угольную Красноярскую ГРЭС-2 в начале года за 10 млрд руб. с прибылью около 4 млрд руб., что позволит снизить долг и улучшить экологический профиль компании, отмечается также в комментарии Малых.

ОГК-2 - крупнейшая компания тепловой генерации, контролирующая 11 электростанций с общей установленной мощностью 18,83 ГВт.