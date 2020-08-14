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14 августа 2020 года 16:25
Восстановление экономики Китая в июле ускорилось - Julius Baer
Свежие данные по активности указывают на то, что в июле экономика Китая продолжила восстанавливаться на фоне роста внутреннего и внешнего спроса, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось.,говорится в комментарии Julius Baer. В секторе недвижимости и в обрабатывающей промышленности дела идут хорошо, что можно наблюдать по росту цен производителей, в то время как розничные продажи остаются немного более умеренными, отмечает экономист банка Сьюзан Йохо. Учитывая постоянно улучшающуюся ситуацию, Политбюро ЦК КПК приняло решение, что политика будет оставаться поддерживающей, но без дальнейшего смягчения. Данные по кредитованию уже предварительно указывали на это, поскольку в июле они практически не выросли. "Восстановление экономики Китая в июле ускорилось, при этом улучшились два из трех показателей экономической активности, - отмечает экономист Julius Baer. Рост промышленного производства застопорился, но он все равно довольно близок к изначальному высокому уровню, чему способствовал рост внутреннего и внешнего спроса. За ним следуют инвестиции в основные средства, которые получают поддержку со стороны сильного сектора недвижимости и государственного стимулирования инфраструктурного сектора. Это привело к росту цен производителей благодаря восстановлению цен на сырье. Розничные продажи, которые все еще немного отстают, поскольку потребители сохраняют осторожность, также продолжили восстановление, но более медленными, чем ожидалось, темпами. Предложение заемных средств также немного разочаровало на этой неделе, так как оно не соответствует консенсус-ожиданиям рынка. "Тем не менее, поскольку совокупный рост финансирования все еще набирает обороты, китайская экономика по-прежнему имеет хорошую кредитную поддержку. Замедление роста кредитования также может быть ранним признаком новой позиции правительства, согласно которой дальнейшее смягчение политики не требуется с учетом продолжающегося восстановления", - резюмирует Сьюзан Йохо.
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