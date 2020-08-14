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14 августа 2020 года 14:48
BCS GM отдает предпочтение нефтекомпаниям в нефтегазовом секторе РФ по крайней мере до прихода холодов
BCS Global Markets (BCS GM) отдает предпочтение нефтекомпаниям в нефтегазовом секторе РФ, так как краткосрочный взгляд аналитиков на рынок нефти немного улучшился, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, в нем говорится, что эксперты BCS GM скорректировали рассчитанные по методу DDM (модель дисконтирования дивидендов) прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ после завершения дивидендного сезона. "Ситуация для российских нефтяных компаний заметно улучшилась этим летом. Рентабельность "у скважины" находилась на нормальном уровне или существенно выше с мая, а некоторое ослабление рубля сыграло только на руку. Кроме того, ОПЕК+ начал восстанавливать добычу с 1 августа. Мы видим сейчас меньше рисков снижения цен на нефть, чем раньше, поскольку вливания ликвидности усиливают волатильность спроса и предложения", - пишут аналитики. Ситуация на рынках газа при этом остается очень сложной, отмечают эксперты. "Хотя американские производители СПГ законсервировали большую часть мощностей, цены на газ в Европе держатся вблизи двадцатилетних минимумов, ниже уровня безубыточности "Газпрома" (MOEX: GAZP), а объемы экспорта остаются на 20% ниже значений прошлого года. Мы ожидаем самой низкой экспортной выручки "Газпрома" за последние 15 лет во II квартале 2020 года и III квартале 2020 года, но прогнозируем восстановление баланса спроса и предложения в IV квартале 2020 года с приходом холодов, однако возвращение в строй СПГ-заводов в США ограничит восстановление цен", - говорится в обзоре. Аналитики BCS GM оставили "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы" с ожидаемой дивдоходностью около 14%) в качестве фаворитов сектора. "Наш взгляд на краткосрочные перспективы цен на нефть улучшился. Хотя мы по-прежнему считаем, что назрела краткосрочная коррекция нефтяных котировок, стимулирующие и антикризисные меры разных стран вызвали ралли в различных классах активов, включая золото и нефть. Мы повысили наш прогноз цен на нефть на II квартал 2020 года - I квартал 2021 года на $3-5 - до $41-45 за баррель. Наш относительно позитивный взгляд на горизонте 12 месяцев не меняется: мы ожидаем, что Brent достигнет $50 за баррель следующим летом", - считают эксперты инвестбанка.
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