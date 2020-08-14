"ВТБ Капитал" поднял оценку акций EPAM на 4%, оставив рейтинг "продавать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems на 4% - до $270, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "продавать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы по-прежнему советуем фиксировать прибыль в акциях EPAM", - говорится в обзоре.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $308,7 за штуку.