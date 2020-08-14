Возможно повышение консенсус-прогноза по финпоказателям и оценке Х5 - Газпромбанк

Финансовые результаты X5 Retail за 2К20 продемонстрировали продолжение позитивных трендов, на которые компания смогла выйти благодаря грамотному использованию своих конкурентных преимуществ, отмечается в обзоре Газпромбанка. Аналитики банка видят потенциал для консенсусных повышений прогнозов, а также для дальнейшего роста ценовых оценок акции.

"Результаты компании демонстрируют, что Х5 удачно воспользовалась не самыми простыми текущими рыночными обстоятельствами, а также слабостью конкурентов по розничному сектору для снижения операционных расходов, ускоренной автоматизации бизнес-процессов и развития онлайнплатформы, - отмечает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. - Онлайн-сегмент компании показал положительную EBITDA уже в мае, т.е. существенно раньше первоначальных планов. Стоит отметить, что эти тренды будут иметь продолжительный позитивный эффект на прибыль компании и после окончания пандемического кризиса".

На взгляд эксперта, X5 Retail удачно использует свои сильные стороны для увеличения рыночной доли и повышения рентабельности. Результаты за 1П20 в целом указывают на то, что по итогам года ретейлер сможет не только нарастить свой отрыв от конкурентов, но и продемонстрирует улучшение операционной рентабельности и возврата на капитал. Планы компании по увеличению дивидендов на 50% в 2020 г. также определенно повышают привлекательность акций для инвесторов.

"После внушительного роста акций – с начала года ГДР прибавили 34%, обогнав рынок, который остался на уровне начала года, – у инвесторов возникает резонный вопрос «Имеет ли акция потенциал для дальнейшего роста?». Мы полагаем, что да, поскольку текущие консенсусные оценки подразумевают снижение EBITDA рентабельности в 2020 г. по сравнению с 2019 г., при том, что текущая динамика говорит о прямо противоположном. Мы также видим потенциал в дальнейшем росте ценовых мультипликаторов X5 Retail. По консенсусным оценкам, акции компании торгуются с мультипликатором 12MF EV/EBITDA 5,1х, что существенно ниже уровней, на которых они торговались ровно год назад – 6,0х", - заключает Ибрагимов.