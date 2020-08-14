Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. - УБРиР

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 73-74,50 руб./долл. и 87-89 рублей за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

"На этой неделе главной темой повестки будут новости из Белоруссии. Однако они пока существенного влияния на рынки не оказывают. Гораздо внимательнее инвесторы будут следить за торговыми переговорами США и Китая, намеченными на эту субботу, а также за новостями о разработке вакцины от коронавируса. Постепенное снятие ограничений и восстановление работы организаций сферы услуг и торговли, отложенный спрос и слабеющий рубль могут обернуться временным повышением цен и разгоном инфляции. Однако эксперты ожидают, что вскоре это явление сойдет на нет, и преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса. А по итогам года это приведет к инфляции на уровне 3,7-4,2%", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.