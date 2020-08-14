Позиции рубля остаются шаткими - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль укрепился в первой половине августа после крупных дивидендных выплат, но его позиции остаются шаткими, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Позиции рубля между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также сократившиеся интервенции Минфина остаются факторами давления на российскую валюту, что в сочетании с сезонным сокращением притока валюты по текущему счету создают потенциал для ослабления национальной валюты во второй половине августа и сентябре", - указывают эксперты банка.