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14 августа 2020 года 10:19

Sova Capital подняла рекомендацию для акций и ADR МТС до "покупать" и оценку на 7-15%

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 337 рублей до 360 рублей за штуку и с $9,4 до $10,8 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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