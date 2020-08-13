BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян.

"Мы открываем торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка" на фоне ожидаемого решения наблюдательного совета направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли (заседание в конце августа), что повысит интерес к бумагам банка в преддверии отсечки 5 октября", - пишут эксперты.

Как отмечают аналитики, высокая достаточность капитала Сбербанка (MOEX: SBER) позволяет рассчитывать на рекордный коэффициент дивидендных выплат на уровне 50%.

Долгосрочная рекомендация для акций Сбербанка от экспертов BCS Global Markets дается "покупать", прогнозная стоимость составляет 280 рублей за штуку.

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 241 руб. за штуку.