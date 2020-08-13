"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Мосэнерго" и повышает целевую цену до 2,20 руб. на 9 мес. на фоне снижения процентных ставок.

Прибыль акционеров сократилась в 1П 2020 на 48% г/г, EBITDA - на 21% на фоне снижения спроса на тепло, электричество, спотовых цен вследствие теплой зимы и карантина, отмечается в комментарии. Из хорошего отмечено увеличение продаж рентабельной мощности на 2,3% за счет вступления двух объектов ДПМ в период повышенных выплат. Цены на РСВ резко выросли от минимумов апреля - мая.

"По итогам года прогнозируется прибыль в размере 9,2 млрд руб., что немногим ниже результата прошлого года 9,6 млрд руб., - указывает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых. - Мы считаем финансовую картину достаточно устойчивой и полагаем, что "Мосэнерго" сможет поддерживать выплату дивидендов на уровне коэффициента 50% прибыли по МСФО. Долговая нагрузка остается невысокой при чистом долге 0,97х EBITDA, и у компании сейчас нет крупных инвестпроектов, которые бы потребовали значительной ликвидности. Дивиденд за 2020 г. может составить, по нашим оценкам, 0,115 руб., что сопоставимо с DPS 2019 0,121 руб. Текущую доходность 5,4% можно считать приемлемой в условиях низких процентных ставок".

"Мосэнерго" владеет 15 электростанциями в Москве и Московской области и обеспечивает 60% электрических и 90% тепловых потребностей в этом регионе. Входит в "Газпром энергохолдинг".