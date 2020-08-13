На мировых рынках назревает коррекция после ралли - "БКС Брокер"

Рынки акций продолжают реализовывать идею скорого разрешения проблемы глобальной пандемии, что будет способствовать быстрому восстановлению мировой экономики. Поступающие в последнее время данные об инфляционном всплеске, угрожающем ультрамягкой монетарной политике центробанков, оказывают лишь кратковременное и умеренное воздействие на рисковые активы, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, переписывая локальные максимумы. При этом внешний фон выглядит умеренно негативным и после непродолжительного восстановления глобальные фондовые индикаторы постепенно ускоряют снижение. Данный импульс также оказал давление и на Мосбиржу, однако индексы пока остаются в "плюсе". Тем не менее, достижение многими рынками акций докризисных уровней, а также стремительный рост последних месяцев создают условия для более глубокой коррекции, считает эксперт.

"Ее могут вызвать как разочарование темпами экономического восстановления, так и реализация одного из ключевых рисков. К ним относится высокотехнологическое противостояние между США и Китаем, угрожающее внешнеторговым договоренностям двух стран. Кроме того, приближение ноябрьских выборов американского президента увеличивает политическую неопределенность в США, которая способна оказывать и внешнее негативное влияние", - считает Бабин.

В ближайшую субботу состоится видеоконференция официальных представителей США и Китая, на которой будет рассматриваться выполнение первой фазы торговой сделки, заключенной между двумя странами в январе. Если встреча пройдет в конструктивном ключе и закончится позитивно, это может придать новый импульс восходящей динамике биржевых активов.

Лидерами роста в четверг выступают акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%), отыгрывающие их включение в индекс MSCI по итогам августовской ребалансировки. Событие было ожидаемым, но на фоне очередного всплеска интереса к высокотехнологическим компаниям у нас пользуются спросом немногочисленные представители данного сектора: Яндекс и Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+2,6%).

Позитивную динамику демонстрируют и аутсайдеры прошлых сессий - бумаги ритейлеров и электроэнергетических компаний. До конца недели негативное воздействие на российский рынок может оказать фактор пятницы, когда многие предпочитают сокращать "длинные" позиции, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Тем более, на фоне хорошего роста может наблюдаться и фиксация прибыли спекулянтами, заключил Бабин.