.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам августовского пересмотра, как и ожидалось
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 августа 2020 года 17:21
MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам августовского пересмотра, как и ожидалось
(добавлен предпоследний абзац) MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов. Как сообщается в обзоре аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Юлии Голдиной, вес акций "Яндекса" в индексе MSCI Russia составил около 8,1%, что, по оценкам эксперта, приведет к притоку в эти бумаги со стороны ETF порядка $893 млн (более 6 дней торгов при среднем дневном объеме торгов за три месяца на уровне $147,5 млн). По оценкам главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, приток пассивных денег в акции "Яндекса" в результате их включения в индекс MSCI Russia составит порядка $1,413 млрд. Кроме того, по итогам августовского пересмотра было увеличено число акций (NoS) Polymetal (MOEX: POLY) на 1,56 млн штук - до 471,791 млн штук, что, по мнению экспертов, является несущественным и на данном этапе нейтрально для котировок акций компании. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.
.
13 августа 2020 года 17:59
Рынки акций продолжают реализовывать идею скорого разрешения проблемы глобальной пандемии, что будет способствовать быстрому восстановлению мировой экономики. Поступающие в последнее время данные об инфляционном всплеске, угрожающем ультрамягкой монетарной политике центробанков, оказывают лишь... читать дальше
.13 августа 2020 года 15:25
Котировки нефти в текущем году должны превысить 45 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. Во многих регионах мира спрос восстанавливается и почти возвращается к норме, в то время как отдельные ограничения объемов производства сохраняются дольше, отмечает эксперт банка Норберт... читать дальше
.13 августа 2020 года 12:53
Фондовые индексы США завершили сессию 12 августа в плюсе: S&P500 прибавил 1,40%, достигнув 3380 пунктов и остановившись всего в шести пунктах от абсолютного максимума, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Рост индексов обеспечили главным образом котировки... читать дальше
.13 августа 2020 года 10:37
Несмотря на небольшой откат цен на нефть на сегодняшнее утро, аналитики Промсвязьбанка считают актуальным удержание Brent в диапазоне 44-46 долл./барр. в ближайшие дни, говорится в комментарии банка. "Как ожидалось, статистика от Минэнерго США вышла довольно неплохой, показав сокращение... читать дальше
.13 августа 2020 года 09:30
Фондовый рынок США в среду вырос, S&P 500 завершил торги вблизи рекорда. Фондовые рынки АТР преимущественно растут на фоне ралли на Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет после подъема до 5-месячного максимума, Brent - $45,32 за баррель. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 13:45
КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" в долгосрочные портфели для акций Simon Property, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания Simon Property Group представила слабые результаты за 2 кв., но весь негатив уже в рыночных ценах. Мы считаем, что худшее для... читать дальше
.12 августа 2020 года 11:50
Поддержку российской валюте оказывает позитивный внешний фон – инвесторы ожидают, что восстановление экономики США ускорится, рынки акций и цены на нефть растут, а золото дешевеет, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам... читать дальше
.12 августа 2020 года 10:11
Аналитики ITI Capital ждут продолжения ралли циклических бумаг и фиксации прибыли в переоцененных IT-акциях, говорится в обзоре инвесткомпании. На топ-10 IT-акций сейчас приходится 30% рынка S&P 500, что является максимумом за последние 40 лет, показатель вырос с конца 2019 г., когда он составлял... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.