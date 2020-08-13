MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам августовского пересмотра, как и ожидалось

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MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера.

Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

Как сообщается в обзоре аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Юлии Голдиной, вес акций "Яндекса" в индексе MSCI Russia составил около 8,1%, что, по оценкам эксперта, приведет к притоку в эти бумаги со стороны ETF порядка $893 млн (более 6 дней торгов при среднем дневном объеме торгов за три месяца на уровне $147,5 млн).

По оценкам главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского, приток пассивных денег в акции "Яндекса" в результате их включения в индекс MSCI Russia составит порядка $1,413 млрд.

Кроме того, по итогам августовского пересмотра было увеличено число акций (NoS) Polymetal (MOEX: POLY) на 1,56 млн штук - до 471,791 млн штук, что, по мнению экспертов, является несущественным и на данном этапе нейтрально для котировок акций компании.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.