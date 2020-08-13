Акции Cisco Systems интересны на долгосрочную перспективу - "ФИНАМ"

"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems и ставит на пересмотр целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Акции Cisco за период с нашего последнего обновления рекомендации (в середине мая) подорожали на 9,7% и вплотную приблизились к указанному нами целевому уровню. Опубликованная квартальная отчетность Cisco Systems показала, что пандемия коронавируса в минувшем квартале продолжала оказывать умеренно негативное влияние на финансовые результаты компании. Ряд клиентов из-за пандемии отложил крупные расходы и закупки на сетевое оборудование и программное обеспечение, при этом оживление заказов может наметиться в четвертом квартале этого года и получит продолжение в первом полугодии 2021 года", - отмечает Саидова.

При этом карантинные мероприятия спровоцировали стремительную цифровую трансформацию самых разнообразных процессов, начиная с образовательных и заканчивая деловыми, а это неизбежно приведет к стабильному повышению спроса на сетевое оборудование, инфраструктуру для видеоконференций и компьютерную безопасность.

Квартальная выручка Cisco Systems снизилась на 9,5% г/г и составила $12,15 млрд, на $60 млн превзойдя усредненные прогнозы, при этом чистая прибыль на акцию составила 80 центов и на 6 центов превысила ожидания рынка. Выручка в Северной, Центральной и Южной Америках снизилась на 12% до $7,19 млрд, в Европе, Ближнем Востоке и Африке – на 6% до $3,11 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (включая Японию и Китай) – на 7% до $1,86 млрд.

На первый фискальный квартал компания ожидает выручку в диапазоне $11,7-11,98 млрд при усредненных прогнозах на уровне $12,23 млрд и чистую прибыль на акцию в диапазоне 41-47 центов против усредненных прогнозов на уровне 75 центов.

Cisco Systems - один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования.