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13 августа 2020 года 16:17
Доллар по отношению к рублю имеет шансы укрепиться до 76 руб. за доллар - МКБ
Доллар по отношению к рублю имеет шансы укрепиться до 76 руб. за доллар, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "При всем внешнем оптимизме на мировых рынках рубль ведет себя довольно слабо, - указывает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. - Десятилетние ОФЗ продолжают дрейфовать вниз, что может создавать давление на российскую валюту. Как итог, доллар по отношению к рублю имеет шансы продолжить тренд до 76 руб. за доллар, но для этого сначала надо пройти диапазон 74-74,65 руб. за доллар".
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13 августа 2020 года 15:25
Котировки нефти в текущем году должны превысить 45 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. Во многих регионах мира спрос восстанавливается и почти возвращается к норме, в то время как отдельные ограничения объемов производства сохраняются дольше, отмечает эксперт банка Норберт... читать дальше
.13 августа 2020 года 12:53
Фондовые индексы США завершили сессию 12 августа в плюсе: S&P500 прибавил 1,40%, достигнув 3380 пунктов и остановившись всего в шести пунктах от абсолютного максимума, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Рост индексов обеспечили главным образом котировки... читать дальше
.13 августа 2020 года 10:37
Несмотря на небольшой откат цен на нефть на сегодняшнее утро, аналитики Промсвязьбанка считают актуальным удержание Brent в диапазоне 44-46 долл./барр. в ближайшие дни, говорится в комментарии банка. "Как ожидалось, статистика от Минэнерго США вышла довольно неплохой, показав сокращение... читать дальше
.13 августа 2020 года 09:30
Фондовый рынок США в среду вырос, S&P 500 завершил торги вблизи рекорда. Фондовые рынки АТР преимущественно растут на фоне ралли на Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет после подъема до 5-месячного максимума, Brent - $45,32 за баррель. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 13:45
КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" в долгосрочные портфели для акций Simon Property, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания Simon Property Group представила слабые результаты за 2 кв., но весь негатив уже в рыночных ценах. Мы считаем, что худшее для... читать дальше
.12 августа 2020 года 11:50
Поддержку российской валюте оказывает позитивный внешний фон – инвесторы ожидают, что восстановление экономики США ускорится, рынки акций и цены на нефть растут, а золото дешевеет, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам... читать дальше
.12 августа 2020 года 10:11
Аналитики ITI Capital ждут продолжения ралли циклических бумаг и фиксации прибыли в переоцененных IT-акциях, говорится в обзоре инвесткомпании. На топ-10 IT-акций сейчас приходится 30% рынка S&P 500, что является максимумом за последние 40 лет, показатель вырос с конца 2019 г., когда он составлял... читать дальше
.12 августа 2020 года 09:25
"Бычья" статистика от API окажет поддержку ценам на нефть в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. Американские биржевые площадки закрылись снижением, указывает эксперт. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,8%, закрывшись на отметке 3333,69 пункта; промышленный... читать дальше
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