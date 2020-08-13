Доллар по отношению к рублю имеет шансы укрепиться до 76 руб. за доллар - МКБ

Доллар по отношению к рублю имеет шансы укрепиться до 76 руб. за доллар, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

"При всем внешнем оптимизме на мировых рынках рубль ведет себя довольно слабо, - указывает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. - Десятилетние ОФЗ продолжают дрейфовать вниз, что может создавать давление на российскую валюту. Как итог, доллар по отношению к рублю имеет шансы продолжить тренд до 76 руб. за доллар, но для этого сначала надо пройти диапазон 74-74,65 руб. за доллар".