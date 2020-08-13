"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Х5 на 8%, сохранив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с $37 до $40 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $40,27 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $37,5 за штуку.