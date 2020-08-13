"ВТБ Капитал" поднял оценку DR Норникеля на 8%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость депозитарных расписок (DR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $38 до $41 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы продолжаем придерживаться позитивного прогноза в отношении цен на продукцию "Норникеля" и прибыль компании в период после 2021 года. Наша оценка прогнозной стоимость DR ГМК была немного повышена с учетом снижения долговой нагрузки компании. В последние три месяца котировки DR "Норникеля" отстали от индекса MSCI EM Materials на 27 процентных пунктов (соответствует снижению рыночной капитализации компании на $12 млрд), что, на наш взгляд, полностью учитывает расходы на устранение последствий экологического инцидента. Основным фактором риска с точки зрения инвестиционной привлекательности "Норникеля" мы считаем стоимость сырьевых товаров", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены DR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,26 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $28,18 за штуку.