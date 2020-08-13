Котировки нефти в текущем году должны превысить 45 долл. США за баррель - Julius Baer

Котировки нефти в текущем году должны превысить 45 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. Во многих регионах мира спрос восстанавливается и почти возвращается к норме, в то время как отдельные ограничения объемов производства сохраняются дольше, отмечает эксперт банка Норберт Рюкер. Избыток предложения постепенно снижается.

"Рынок нефти переживает несколько спокойных летних недель, по-видимому, отдыхая от непростого начала года, и этим сильно отличается от других сырьевых рынков, - отмечает аналитик. - Фундаментальные тенденции сохраняют устойчивость. Отражая общее восстановление экономики, спрос на нефть в Азии и Европе снова вырос, немного приблизился к нормальным уровням в Северной Америке и остается пониженным в ряде развивающихся рынков".

Учитывая сокращение добычи нефтедобывающими странами и снижение активности в сланцевой промышленности, предложение снижается, и излишки предложения стали постепенно сокращаться. Эти тенденции, по мнению Рюкера, можно отследить, например, по официальной рыночной статистике США, которая в последнее время показывает постепенное снижение уровня запасов нефти, а также по исчезновению плавучих хранилищ нефти.

"Снижение избытка предложения знаменует собой вторую фазу восстановления рынка нефти после ослабления опасений, вызвавших первоначальный быстрый отскок, и должно оказать мягкую, но устойчивую поддержку котировкам. Настроения на рынке нефти выглядят сбалансированными и в будущем должны укрепиться, а не ослабнуть, что в некоторой степени будет способствовать росту цен на нефть. Мы придерживаемся конструктивного взгляда и ожидаем, что в этом году котировки нефти превысят 45 долл. США за баррель", - заключает эксперт Julius Baer.