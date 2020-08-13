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13 августа 2020 года 13:52
Минфину будет сложно найти спрос со стороны как нерезидентов, так и локальных инвесторов на фоне текущей доходности ОФЗ - Райффайзенбанк
Минфину РФ будет сложно найти спрос со стороны как нерезидентов, так и локальных инвесторов при таких низких доходностях ОФЗ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка. Согласно сообщению Минфина, “аукцион по размещению ОФЗ признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Размещение ОФЗ-ПК со значительным дисконтом по цене к рыночным уровням без привлечения значимого объема заемных ресурсов признано нецелесообразным”. "Как мы и предполагали, огромный навес новых бумаг с плавающей ставкой купона привел к увеличению запрашиваемой большинством участников премии к ставке RUONIA (по нашему мнению, в диапазон более 50 б.п., чтобы конкурировать с КОБР, которые дают премию 20 б.п. к RUONIA). По-видимому, в отсутствие острой потребности в заимствованиях (благодаря росту рублевой цены нефти) Минфин решил взять паузу. При таких низких доходностях ОФЗ в сравнении с долгами GEM и с RUONIA Минфину будет сложно найти спрос со стороны как нерезидентов, так и локальных участников ( в предположении, что потенциал для снижения ключевой ставки в РФ, как и других GEM, уже исчерпан)", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
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13 августа 2020 года 15:25
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.13 августа 2020 года 12:53
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.12 августа 2020 года 10:11
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.12 августа 2020 года 09:25
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