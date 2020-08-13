.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / S&P500 не хватает драйверов для обновления максимума - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 августа 2020 года 12:53
S&P500 не хватает драйверов для обновления максимума - "Фридом Финанс"
Фондовые индексы США завершили сессию 12 августа в плюсе: S&P500 прибавил 1,40%, достигнув 3380 пунктов и остановившись всего в шести пунктах от абсолютного максимума, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Рост индексов обеспечили главным образом котировки технологических гигантов Microsoft, Amazon и Apple. В то же время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы и администрация Трампа по-прежнему далеки от решения по новой программе стимулирования экономики, а также что единства по этому вопросу нет и среди республиканцев. "Мировые фондовые площадки в четверг торгуются нерешительно, так как видимых причин для роста по-прежнему нет, - комментирует Сабитов. - В фокусе внимания остаются эпидемия и новая программа экономических стимулов. Во Франции, Германии, Испании и других европейских странах продолжается рост заболеваемости, в США он идет на убыль. При этом Трамп вновь призвал возобновить очное обучение в школах. Переговоры в Конгрессе о следующем пакете стимулов не выходят из тупика. Трамп и вовсе заявил, что законопроекта не будет. Сегодня Сенат должен разойтись на каникулы до конца августа, поэтому патовая ситуация может затянуться до сентября. В этом случае законодателям может не хватить времени для согласования программы поддержки экономики, поскольку, если бюджет не будет принят до 1 октября, работа правительства должна быть приостановлена, подчеркивает эксперт "Фридом Финанс". Тем не менее, инвесторы по-прежнему верят в способность сторон прийти к консенсусу. Азиатские фондовые торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei прибавляет 1,8%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI300, как и биржи Европы теряют около 0,2%. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, возвращается. Ставка по 10-летним трежерис опускается до 0,65%. Октябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $45. Золото поднимается над отметкой в $1930. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет колебаться выше 3350 пунктов. Наиболее интересной публикацией в четверг, по мнению аналитика инвесткомпании, станут данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю. Консенсус закладывает снижение показателя до 1,1 млн. Вопреки ранее появившимся опасениям вторая волна эпидемии не оказала заметного влияния на восстановление рынка труда. Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 11 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив. "Технически S&P500 выглядит неплохо, но перекупленность назревает, - отмечает эксперт "Фридом Финанс". - Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума сегодня выглядят менее уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI вчера не обновил локальный максимум вместе с рынком, что создает риск "медвежьей" дивергенции. RSI так и не дошел до зоны перекупленности, так что до ее наступления S&P500 все еще способен превзойти февральские пики. В случае развития "медвежьих" настроений поддержкой для S&P500 способен стать уровень 3180 пунктов, а далее - 200-дневная средняя в районе 3050 пунктов".
.
13 августа 2020 года 15:25
Котировки нефти в текущем году должны превысить 45 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. Во многих регионах мира спрос восстанавливается и почти возвращается к норме, в то время как отдельные ограничения объемов производства сохраняются дольше, отмечает эксперт банка Норберт... читать дальше
.13 августа 2020 года 10:37
Несмотря на небольшой откат цен на нефть на сегодняшнее утро, аналитики Промсвязьбанка считают актуальным удержание Brent в диапазоне 44-46 долл./барр. в ближайшие дни, говорится в комментарии банка. "Как ожидалось, статистика от Минэнерго США вышла довольно неплохой, показав сокращение... читать дальше
.13 августа 2020 года 09:30
Фондовый рынок США в среду вырос, S&P 500 завершил торги вблизи рекорда. Фондовые рынки АТР преимущественно растут на фоне ралли на Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет после подъема до 5-месячного максимума, Brent - $45,32 за баррель. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 13:45
КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" в долгосрочные портфели для акций Simon Property, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания Simon Property Group представила слабые результаты за 2 кв., но весь негатив уже в рыночных ценах. Мы считаем, что худшее для... читать дальше
.12 августа 2020 года 11:50
Поддержку российской валюте оказывает позитивный внешний фон – инвесторы ожидают, что восстановление экономики США ускорится, рынки акций и цены на нефть растут, а золото дешевеет, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам... читать дальше
.12 августа 2020 года 10:11
Аналитики ITI Capital ждут продолжения ралли циклических бумаг и фиксации прибыли в переоцененных IT-акциях, говорится в обзоре инвесткомпании. На топ-10 IT-акций сейчас приходится 30% рынка S&P 500, что является максимумом за последние 40 лет, показатель вырос с конца 2019 г., когда он составлял... читать дальше
.12 августа 2020 года 09:25
"Бычья" статистика от API окажет поддержку ценам на нефть в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. Американские биржевые площадки закрылись снижением, указывает эксперт. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,8%, закрывшись на отметке 3333,69 пункта; промышленный... читать дальше
.12 августа 2020 года 09:13
Рынок акций США закрылся снижением, Dow и S&P 500 прервали семидневный рост. Рынки акций АТР в основном снижаются вслед за индексами США. Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $44,66 за баррель. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.