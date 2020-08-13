"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Silver Trust, оценка стоимости фонда позволяет аналитикам инвесткомпании считать данный инструмент недооцененным, и потенциал его роста на ближайшие 12 месяцев оценивать в 13,7%.

"Инструмент iShares Silver Trust, хотя и не является индексным фондом в чистом виде, отслеживает цену на серебро. iShares Silver Trust выпускает акции, соответствующие долям в его чистых активах и находящиеся в листинге NYSE Arca. Такой инструмент является простым и удобным способом вложения в актив, максимально приближенный по динамике к ценам на серебро, ведь, как известно, инвестиции в физический драгоценный металл сопряжены со всяческими техническими сложностями и высокими издержками. iShares Silver Trust оправдал наши ожидания и превысил указанный нами целевой уровень, принеся доходность в размере 34,5% за период с начала текущего года", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Зарина Саидова.

Драгоценные металлы по традиции являются востребованными активами в периоды повышенной экономической и политической неопределенности, напоминает эксперт. В этом году пандемия коронавируса и ее тяжелые экономические последствия вынуждают игроков думать об альтернативах вложениям в акции. Серебро по своим инвестиционным свойствам несколько отличается от золота, поскольку имеет иную структуру спроса, однако также пользуется повышенным инвестиционным спросом в неспокойные времена, указывает Саидова.

ETF - это биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий динамику активов, входящих в его портфель, и с максимальной точностью повторяющий доходность соответствующего индекса.