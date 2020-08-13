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13 августа 2020 года 11:44
"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВТБ
Аналитики "ФИНАМа" пока не готовы рекомендовать "Покупать" акции ВТБ на фоне слабого финансового отчета и низкой доходности дивидендов, поэтому сохраняют рекомендацию "Держать" с целевой ценой 0,034 руб. на конец 2020 года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании наталии Малых. Прибыль акционеров упала на 91%, до 2,7 млрд руб., ROE составила 0,6% на фоне кризисного 2-го квартала. Результат обусловлен созданием резервов на сумму 55 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем во 2К 2019 года, а также низкой динамикой комиссий (-4,2% г/г). Отчет также отразил непроцентные убытки в размере 16 млрд руб. в сравнении с доходом 6 млрд руб. годом ранее. Кредитный риск ожидаемо проявился во 2К, но не драматично. Доля неработающих кредитов повысилась за квартал до 5,1% с 4,9% за счет ухудшения в розничном сегменте (+60 б. п. к/к, до 5,9%). Кредитный портфель с начала года расширился на 4,6% за счет розницы и положительной валютной переоценки корпоративной части. Менеджмент улучшил прогноз-2020 по кредитованию. "Планы по выплатам были сокращены до 10% прибыли по МСФО из-за давления на капитал. DPS2019, по нашим оценкам, составит 0,000773 руб. на акцию с DY 2,1%. Из хорошего отметим нулевой рост административных издержек и расходов на персонал, а также сильную динамику ипотечного кредитования на фоне правительственной льготной программы (+11% с начала года)", - отмечает Малых. ВТБ - второй крупнейший по активам и кредитам банк в России. Доля государства в капитале - около 60%.
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13 августа 2020 года 15:25
Котировки нефти в текущем году должны превысить 45 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. Во многих регионах мира спрос восстанавливается и почти возвращается к норме, в то время как отдельные ограничения объемов производства сохраняются дольше, отмечает эксперт банка Норберт... читать дальше
.13 августа 2020 года 12:53
Фондовые индексы США завершили сессию 12 августа в плюсе: S&P500 прибавил 1,40%, достигнув 3380 пунктов и остановившись всего в шести пунктах от абсолютного максимума, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Рост индексов обеспечили главным образом котировки... читать дальше
.13 августа 2020 года 10:37
Несмотря на небольшой откат цен на нефть на сегодняшнее утро, аналитики Промсвязьбанка считают актуальным удержание Brent в диапазоне 44-46 долл./барр. в ближайшие дни, говорится в комментарии банка. "Как ожидалось, статистика от Минэнерго США вышла довольно неплохой, показав сокращение... читать дальше
.13 августа 2020 года 09:30
Фондовый рынок США в среду вырос, S&P 500 завершил торги вблизи рекорда. Фондовые рынки АТР преимущественно растут на фоне ралли на Уолл-стрит. Нефть умеренно дешевеет после подъема до 5-месячного максимума, Brent - $45,32 за баррель. читать дальше
.12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 13:45
КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" в долгосрочные портфели для акций Simon Property, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания Simon Property Group представила слабые результаты за 2 кв., но весь негатив уже в рыночных ценах. Мы считаем, что худшее для... читать дальше
.12 августа 2020 года 11:50
Поддержку российской валюте оказывает позитивный внешний фон – инвесторы ожидают, что восстановление экономики США ускорится, рынки акций и цены на нефть растут, а золото дешевеет, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам... читать дальше
.12 августа 2020 года 10:11
Аналитики ITI Capital ждут продолжения ралли циклических бумаг и фиксации прибыли в переоцененных IT-акциях, говорится в обзоре инвесткомпании. На топ-10 IT-акций сейчас приходится 30% рынка S&P 500, что является максимумом за последние 40 лет, показатель вырос с конца 2019 г., когда он составлял... читать дальше
.12 августа 2020 года 09:25
"Бычья" статистика от API окажет поддержку ценам на нефть в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. Американские биржевые площадки закрылись снижением, указывает эксперт. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,8%, закрывшись на отметке 3333,69 пункта; промышленный... читать дальше
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