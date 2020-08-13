КИТ Финанс Брокер не рекомендует покупать акции Норильского никеля из-за риска снижения нормы дивидендных выплат, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Норильский никель отчитался о финансовых результатах за I пол. 2020 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 7% по сравненною с аналогичным периодом прошлого года – до $6,7 млрд за счёт девальвации рубля и роста цен на производимые ей металлы. Но чистая прибыль упала в 66,6 раз – до $45 млн из-за создания резервов в размере $2,1 млрд, связанных аварией с компенсацией ущерба окружающей среде.

"Без учёта созданных резервов под выплату штрафов, отчёт компании выглядит сильным, - отмечают эксперты КИТ Финанс Брокер. - На фоне роста цен на металлы и ослабление рубля, мы ждём сохранения положительной динамики финансовых подателей во II полугодии 2020 г., но есть риск отмены или снижения дивидендов. Менеджмент Норильского никеля рассчитывает на снижение дивидендов и ждёт решения акционеров. Если Русал наложит вето, то Норильскому никелю придётся выплатить дивиденды исходя из действующей дивидендной политики компании. По нашим оценкам, дивидендная доходность за I полугодие 2020 г. может составить почти 3%. Несмотря на положительный восходящий тренд акций и радужные перспективы по финансовым результатам во II полугодии 2020 г., мы не рекомендуем покупать акции Норильского никеля из-за риска снижения нормы дивидендных выплат".