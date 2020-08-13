Ренессанс Капитал начал анализ обыкновенных акций ТМК и дает для них рекомендацию "держать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала аналитическое освещение обыкновенных акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) и перешла на рублевую модель оценки компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Так прогнозная стоимость акций ТМК, рассчитанная аналитиками, составляет 53,6 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг был дана "держать".

Между тем эксперты понизили прогнозную цену глобальных депозитарных расписок (GDR) ТМК с $3,4 до $2,9 за штуку и сохранили для них рекомендацию "держать".

По мнению аналитиков, успех проведенной оферты может побудить компанию рассмотреть возможность осуществления еще одной программы обратного выкупа акций.