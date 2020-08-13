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13 августа 2020 года 09:40
Фондовые "быки" в четверг, скорее всего, возьмут передышку - "Алор Брокер"
Аналитики "Алор Брокер" в четверг ждут открытия рынка акций без серьезных изменений. Внешний фон, по мнению эксперта компании Алексея Антонова, можно назвать нейтральным, а в целом по рынку наблюдается сильная локальная перекупленность. Поэтому вполне логично, если сегодня российские "быки" возьмут отгул. "Рекомендуем быть внимательнее со Сбербанком, который закрылся на сопротивлении, - указывает Антонов. - Сбербанк остался последней дивидендной бумагой, да и к тому же отстал от рынка. Интерес к нему велик, но и небольшой коррекции исключать нельзя. Пока есть уверенность, что банк не пойдет по пути ВТБ и направит на дивиденды 50% чистой прибыли. Если нынешняя отметка чуть выше 240 руб будет пройдена, то цель роста акций Сбера сместится в зону ближе к 260 руб.". Также эксперт обращает внимание на то, что в среду вышли очень хорошие данные от Минэнерго США: запасы нефти в Штатах снизились на 4,5 млн баррелей, в то время как рынок ждал уменьшения на 2,9 млн. Но главным сюрпризом стало сокращение среднесуточной добычи сразу на 0,3 млн до 10,7 млн баррелей. "Реакция нефти на это была слабой, закрепиться выше нынешнего диапазона 43,5-45,5 она даже не попыталась. Нельзя исключать, что на ухудшение внешнего фона нефть будет реагировать более активно. В связи с этим увлекаться покупками нефтегазовых бумаг не рекомендуем", - заключает аналитик "Алор Брокер".
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