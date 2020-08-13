Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг в диапазоне 3040-3065 п. - "Алго Капитал"

Аналитики "Алго Капитала" полагают, что торги в четверг откроются с умеренным отклонением индекса Мосбиржи в пределах 0,3-0,5%, в диапазоне 3040-3065 п.. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3070, 3080 п., сообщается в комментарии инвесткомпании.

"После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации недалеко от уровня 3050 п. Неоднозначный утренний внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка акций в первые часы торгов. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на них способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК)", - отмечает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.