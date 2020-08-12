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12 августа 2020 года 20:18
Газпромбанк прогнозирует дивиденды Татнефти за I полугодие в 9,94 руб/акция, видит перспективу их роста во II полугодии
Дивиденды "Татнефти" (MOEX: TATN) за первое полугодие 2020 года могут составить 9,94 руб. на акцию исходя из коэффициента выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, посчитали аналитики Газпромбанка (MOEX: GZPR). Совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по промежуточным дивидендам 17 августа. Прогнозируемые дивиденды составят только 38% от ожидаемого размера свободного денежного потока (СДП) по МСФО. Аналитики отмечают, что это существенно ниже ориентира компании, который подразумевал распределение всего свободного денежного потока в виде дивидендов. В то же время Газпромбанк ожидает, что во второй половине 2020 года "Татнефть" увеличит размер дивидендов, чтобы компенсировать низкие выплаты в первом полугодии и следовать своему ориентиру по дивидендам. "Мы не меняем наш прогноз по дивидендам компании за весь 2020 г. (33,4 руб., дивидендная доходность - 5,9%), ожидая выплаты акционерам 100% суммы СДП",- пишет Газпромбанк. Банк отмечает, что за последние 12 месяцев "Татнефть" несколько раз меняла практику выплаты дивидендов и прогнозы по ним, хотя дивидендная политика и намерение распределять в виде дивидендов весь свободный денежный поток оставались неизменными. В 2018 году была принята новая дивидендная политика "Татнефти": все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Помимо годовых дивидендов совет директоров может предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, ориентируясь на свободный денежный поток. В 2019 году "Татнефть" выплатила дивиденды за первое полугодие в размере 40,11 руб. на все виды акций, по итогам третьего квартала компания направила 24,36 руб. на все виды акций - всего 64,47 руб. на акцию. В совокупности выплаты составили 100% чистой прибыли "Татнефти" по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года - 150 млрд рублей. По итогам 2019 года акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды на "префы" в размере 1 руб. на акцию, дивиденды на обыкновенные акции было решено не выплачивать. Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326,199 млн рублей, он разделен на 2 млрд 178,691 млн обыкновенных и 147,509 млн привилегированных акций номиналом 1 рубль. Из общего числа обыкновенных акций Татарстан владеет 36%, в рамках программы ADR обращаются 24%, доля казначейских акций составляет 3%.
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Компании упоминаемые в новости: Татнефть
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