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12 августа 2020 года 18:02
BCS GM поднял рекомендацию для акций ГК "ПИК" до "покупать" после переоценки сектора
(добавлена таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то же время для акций ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) была сохранена рекомендация "покупать", а для бумаг Etalon (MOEX: ETLN) - "держать". "Более низкие процентные ставки оказывают двойной позитивный эффект на отрасль, повышая доступность ипотеки и увеличивая спрос и в то же время снижая расходы на финансирование. Мы ожидаем, что девелоперы смогут достичь своих прогнозов продаж на 2020 год, несмотря пандемию коронавируса. При переходе на эскроу-счета важность более дешевого финансирования трудно переоценить. В результате замещения средств от предпродаж проектным финансированием общий долг девелоперов может вырасти на 40-200% к 2022 году. Однако в условиях низких процентных ставок рост процентных расходов выглядит более управляемым, должен нормализоваться на уровне 20-50% EBITDA к концу переходного периода, что позволит сохранить или поднять дивиденды", - говорится в обзоре BCS Global Markets. Как отмечают аналитики, ГК "ПИК" является их фаворитом с учетом наиболее высокой доли ипотечных сделок в структуре продаж, быстрого цикла конвертации денежных средств, а также диверсифицированной бизнес-модели и возможности региональной экспансии. "Компания продемонстрировала устойчивость к падению спроса во втором квартале 2020 года и, вероятно, покажет наиболее сильный рост продаж в 2020 году", - пишут эксперты. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Новая прогнозная цена ЛСР (GDR) - 2,7 (текущая цена - 2,09), рекомендация - покупать; Новая прогнозная цена Etalon (GDR) - 1,75 (текущая цена - 1,53), рекомендация - держать; Новая прогнозная цена ПИК (для акций, цены в рублях) - 650 (текущая цена - 490), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: ПИК ГК, Группа ЛСР, Etalon Group
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