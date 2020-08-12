BCS GM поднял рекомендацию для акций ГК "ПИК" до "покупать" после переоценки сектора

BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

По итогам переоценки, для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".

В то же время для акций ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) была сохранена рекомендация "покупать", а для бумаг Etalon (MOEX: ETLN) - "держать".