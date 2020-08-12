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12 августа 2020 года 16:42
Газпромбанк снизил рейтинг акций Юнипро до "держать" и оценку на 3%
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,1 рубля до 3 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 2,98 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,79 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Юнипро
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