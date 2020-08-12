Возможен новый импульс для дальнейшего роста нефти - "Открытие Брокер"

Возможен новый импульс для дальнейшего роста нефти, если отчёт Минэнерго подтвердит данные API, сообщается в комментарии компании "Открытие Брокер".

"Нефть возобновила рост на фоне статистики по запасам в США и надеждах, что скорое появление вакцин от COVID-19 решит проблему слабого спроса, - отмечает аналитик компании Аднрей Кочетков. - Кроме российской новости о первой в мире официальной регистрации вакцины, в США администрация Дональда Трампа договорилась о закупке в будущем 100 млн доз разрабатываемой вакцины Moderna, которая проходит уже третью стадию клинических испытаний".

Кроме того, американские запасы могут указывать на улучшение ситуации со спросом. По данным API, на неделе до 7 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,4 млн бар. Запасы бензина упали на 1,3 млн бар., а дистиллятов на 2,9 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 4,7 млн бар., а также сокращения запасов бензина на 2,1 млн бар. и дистиллятов на 0,1 млн бар.

"Вечером выйдет отчёт Минэнерго. Если он подтвердит данную статистику, то нефть способна получить дополнительный импульс к росту, - полагает эксперт "Открытие Брокер". - OPEC в своём ежемесячном обзоре рынка снизила на 100 тыс. бар. оценку потребления в текущем году до падения на 9,1 млн бар. в сутки по сравнению с уровнем прошлого года. В 2021 году рост спроса составит 7 млн бар. суточного потребления к уровню 2020 года".