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12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках золота и серебра в последнее время сильно накалились, что еще больше усилило недавнее ралли и поддерживало рост котировок, - комментирует Менке. - Теперь становится очевидно, что последователи тренда и технические трейдеры слишком сильно раздули огонь. На фоне сочетания позитивных экономических новостей и новостей о пандемии со вчерашнего дня на рынках разразилась гроза, в результате которой котировки золота и серебра упали более чем на 7% и более чем на 17%, соответственно". По мнению Менке, такие резкие движения показывают, что в последнее время настроения на рынке стали чрезмерно "бычьими", несмотря на благоприятные фундаментальные показатели. На взгляд эксперта банка, происходящее подтверждает нашу оценку о том, что защитные функции золота для портфеля инвестора стали очень дорогими, и что золото и серебро на данный момент больше подходят для краткосрочных трейдеров, чем для тех, кто ищет убежище. "Принимая во внимание благоприятные фундаментальные показатели, мы полагаем, что распродажа привлечет охотников за выгодными сделками, но мы по-прежнему предпочитаем не возвращаться на рынок, так как цены всего лишь вернулись к соответствию фундаментально обоснованными уровнями, то есть, торгуются вблизи наших краткосрочных прогнозных уровней. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем, что котировки золота будут снижаться, а не расти, поскольку мы не разделяем мнение о том, что сегодняшние масштабные меры стимулирования приведут к быстрому росту инфляции и потере доверия к мировым валютам. Мы по-прежнему уверены в продолжающемся улучшении экономической обстановки, которое в конечном итоге должно повлиять на спрос на защитные активы. На данный момент мы придерживаемся нейтральных взглядов на рынок, поскольку считаем, что слишком рано занимать осторожную позицию", - резюмирует эксперт Julius Baer.
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