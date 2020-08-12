"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций "Юнипро" до "продавать" и оценку на 11%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) на 11% - до 2,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "продавать".