Рынок акций консолидируется в ожидании данных ОПЕК - "Фридом Финанс"

Фондовый рынок консолидируется в преддверии выхода сегодня традиционно важного для оценок динамики глобального восстановления данных обзора ОПЕК, а также пятничных данных промпроизводства и розничных продаж в США и КНР, американской статистики потребительской инфляции, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

По мнению эксперта, для российского рынка также значительную роль сыграет характер статистики отчетов ОК "Русал" и X5 Retail Group NV за первое полугодие и финансовых результатов Роснефти, Алросы и АО "Группа "Русагро" за второй квартал, ожидающихся к публикации, соответственно, в четверг и пятницу.

Пока динамика рыночных котировок и поступающей инвесторам информации, по мнению Осина, отражает тенденцию восстановления экономического спроса в мире и относительную эластичность финансовых показателей растущего числа отраслей и эмитентов, проявленную в период социально-экономических ограничений.

"Поводом для сравнительно активного повышения сегодня утром бумаг Сбербанка и ВТБ могли стать новости о запуске Сберегательным банком собственной криптовалюты и запуске ВТБ онлайн-ипотеки у 20 застройщиков России, - отмечает эксперт "Фридом Финанс". - Акции "Русала" и ГМК выглядят хуже рынка. Сегодня холдинг "Интеррос" Владимира Потанина заявил, что расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало "РусАлу" выплату максимальных дивидендов".

Впрочем, Осин считает необходимым отметить, что, во-первых, "Норникель", даже с учетом создания экологического резерва, по-прежнему обладает возможностью существенно восстановить в 2020 году прибыль и дивиденды относительно уровней 2020 года за счет продажи своих австралийских активов. Их стоимость исходя, в частности, из оценок аналогичных сделок и данных Минэка, составляет от нескольких десятков до более сотни миллиардов рублей. Во-вторых, риски "Русала" в ситуации, связанной с неопределенностью вокруг дивидендных платежей ГМК за 2020 год ограничены тем, что ОК является структурой, подпадающей под определение "too big to fail", поскольку его доля в производстве алюминия среди 9 крупнейших мировых производителей алюминия составляет 12 %. При этом компания имеет возможность нивелировать сокращение доходов путем снижения CAPEX, которое, по аналогии с подобными мерами, реализованными в ходе кризисов 2008 и 2014 гг., потенциально способно составить до 30 млрд руб.

"На этом фоне, учитывая сохранение позитивных трендов на рынке металлов, конфликт ГМК и "Русала" представляется хотя и значимым, но краткосрочным, по сути, фактором, эпизодически негативно воздействующим на цены бумаг этих эмитентов. Шансы повышения российского рынка сегодня по итогам дня вновь преобладают", - резюмирует эксперт инвесткомпании.