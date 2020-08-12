.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций консолидируется в ожидании данных ОПЕК - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 августа 2020 года 12:27
Рынок акций консолидируется в ожидании данных ОПЕК - "Фридом Финанс"
Фондовый рынок консолидируется в преддверии выхода сегодня традиционно важного для оценок динамики глобального восстановления данных обзора ОПЕК, а также пятничных данных промпроизводства и розничных продаж в США и КНР, американской статистики потребительской инфляции, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. По мнению эксперта, для российского рынка также значительную роль сыграет характер статистики отчетов ОК "Русал" и X5 Retail Group NV за первое полугодие и финансовых результатов Роснефти, Алросы и АО "Группа "Русагро" за второй квартал, ожидающихся к публикации, соответственно, в четверг и пятницу. Пока динамика рыночных котировок и поступающей инвесторам информации, по мнению Осина, отражает тенденцию восстановления экономического спроса в мире и относительную эластичность финансовых показателей растущего числа отраслей и эмитентов, проявленную в период социально-экономических ограничений. "Поводом для сравнительно активного повышения сегодня утром бумаг Сбербанка и ВТБ могли стать новости о запуске Сберегательным банком собственной криптовалюты и запуске ВТБ онлайн-ипотеки у 20 застройщиков России, - отмечает эксперт "Фридом Финанс". - Акции "Русала" и ГМК выглядят хуже рынка. Сегодня холдинг "Интеррос" Владимира Потанина заявил, что расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало "РусАлу" выплату максимальных дивидендов". Впрочем, Осин считает необходимым отметить, что, во-первых, "Норникель", даже с учетом создания экологического резерва, по-прежнему обладает возможностью существенно восстановить в 2020 году прибыль и дивиденды относительно уровней 2020 года за счет продажи своих австралийских активов. Их стоимость исходя, в частности, из оценок аналогичных сделок и данных Минэка, составляет от нескольких десятков до более сотни миллиардов рублей. Во-вторых, риски "Русала" в ситуации, связанной с неопределенностью вокруг дивидендных платежей ГМК за 2020 год ограничены тем, что ОК является структурой, подпадающей под определение "too big to fail", поскольку его доля в производстве алюминия среди 9 крупнейших мировых производителей алюминия составляет 12 %. При этом компания имеет возможность нивелировать сокращение доходов путем снижения CAPEX, которое, по аналогии с подобными мерами, реализованными в ходе кризисов 2008 и 2014 гг., потенциально способно составить до 30 млрд руб. "На этом фоне, учитывая сохранение позитивных трендов на рынке металлов, конфликт ГМК и "Русала" представляется хотя и значимым, но краткосрочным, по сути, фактором, эпизодически негативно воздействующим на цены бумаг этих эмитентов. Шансы повышения российского рынка сегодня по итогам дня вновь преобладают", - резюмирует эксперт инвесткомпании.
.
12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 13:45
КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" в долгосрочные портфели для акций Simon Property, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания Simon Property Group представила слабые результаты за 2 кв., но весь негатив уже в рыночных ценах. Мы считаем, что худшее для... читать дальше
.12 августа 2020 года 11:50
Поддержку российской валюте оказывает позитивный внешний фон – инвесторы ожидают, что восстановление экономики США ускорится, рынки акций и цены на нефть растут, а золото дешевеет, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам... читать дальше
.12 августа 2020 года 10:11
Аналитики ITI Capital ждут продолжения ралли циклических бумаг и фиксации прибыли в переоцененных IT-акциях, говорится в обзоре инвесткомпании. На топ-10 IT-акций сейчас приходится 30% рынка S&P 500, что является максимумом за последние 40 лет, показатель вырос с конца 2019 г., когда он составлял... читать дальше
.12 августа 2020 года 09:25
"Бычья" статистика от API окажет поддержку ценам на нефть в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. Американские биржевые площадки закрылись снижением, указывает эксперт. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,8%, закрывшись на отметке 3333,69 пункта; промышленный... читать дальше
.12 августа 2020 года 09:13
Рынок акций США закрылся снижением, Dow и S&P 500 прервали семидневный рост. Рынки акций АТР в основном снижаются вслед за индексами США. Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $44,66 за баррель. читать дальше
.11 августа 2020 года 16:30
Текущие уровни котировок золота и серебра находятся в верхней части фундаментально обоснованного диапазона - Julius Baer
Последний этап ралли на рынке золота отражает влияние не только коронакризиса, акцент сместился на потенциальный валютный кризис, в связи с чем серебро стало расти опережающими темпами, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, полагая,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks со среднесрочной целью $260, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для... читать дальше
.11 августа 2020 года 15:31
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций - Sberbank CIB
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций,говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американская валюта с утра вторника снова прибавила в цене - обмен агрессивными... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.