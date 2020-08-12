Рубль готовится подрасти - Sberbank CIB

Поддержку российской валюте оказывает позитивный внешний фон – инвесторы ожидают, что восстановление экономики США ускорится, рынки акций и цены на нефть растут, а золото дешевеет, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам аналитиков банка, если в среду такой фон сохранится, обменный курс может протестировать сопротивление на уровне 72,5 руб. за доллар (во вторник вечером он стабилизировался у отметки 73,0 за доллар).

Также эксперты Sberbank CIB отмечают, что до выхода отчета Управления энергетической информации (EIA) инвесторы будут анализировать доклад ОПЕК и ИПЦ США за июль. ОПЕК вряд ли понизит оценку спроса на 2020 год, а EIA, вероятно, сообщит о небольшом сокращении запасов нефти. Впрочем, важнее будут данные по нефтепродуктам. Брент сегодня может отыграть часть вчерашних потерь: цена барреля может восстановиться до уровня технического сопротивления $44,9, а затем приблизиться к $45,2. При самом оптимистичном сценарии Брент может протестировать $46,1/барр., полагают эксперты.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что доходность рублевых облигаций в среду едва ли существенно изменится. Во вторник, несмотря на укрепление рубля, торги на рынке ОФЗ прошли вяло – совокупный оборот составил всего 9 млрд руб., а доходность ОФЗ местами снизилась лишь на 1–2 б. п.