"ФИНАМ" повышает рекомендацию для акций Сбербанка до "покупать" и целевую цену до 252 руб. по обыкновенным акциям и 227 руб. по привилегированным, говорится в комментарии инвесткомпании. Потенциальная доходность с учетом дивидендов в перспективе 11 мес. составляет 25% и 24% соответственно.

"Мы считаем, что банк прошел кризисные уровни по прибыли, и прогнозируем улучшение по рентабельности во втором полугодии. Ежемесячные отчеты по РСБУ отражают тенденцию к снижению объема отчислений в резервы и восстановлению комиссий.

Стабильные коэффициенты достаточности капитала позволяют выплатить дивиденды за 2019 год ~420 млрд руб. Мы также считаем возможным, что годовая прибыль получится выше текущего консенсуса Reuters 606 млрд руб. и составит около 633 млрд руб. Поддержку окажут снижение процентных расходов и оптимизация издержек", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия Малых.

Прогноз по дивиденду за 2020 год - 14 руб. Таким образом, с учетом DPS 2019E 18,7 руб. инвесторы могут получить в совокупности ~33 руб. осенью 2020-го и мае-июне 2021 года, что означает доходность 14,4% по обыкновенным акциям и 15,6% по привилегированным.

Сбербанк получает значительное преимущество от масштабной клиентской базы, высокого уровня цифровизации бизнеса, запаса прочности по капиталу и низкой стоимости процентных обязательств, отмечается в комментарии. "Эмитент остается нашим фаворитом в банковской отрасли. Спад даст возможность увеличить рыночную долю", - заключает аналитик "ФИНАМа".