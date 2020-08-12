.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ралли в российских евробондах исчерпало свою силу - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 августа 2020 года 10:29
Ралли в российских евробондах исчерпало свою силу - Промсвязьбанк
Ралли в российских евробондах исчерпало свою силу - во вторник длинные выпуски немного снизились в цене, и в среду снижение может продолжиться, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Доходность Russia`47 выросла до 2,88% годовых (+2 б.п.). После значительного ценового роста и сокращения премии UST бумаги стали более чувствительны к изменению настроений глобальных инвесторов. В среду снижение котировок может продолжиться. Оптимизм инвесторов в отношении облигаций развивающихся стран ослаб на фоне неопределенности в сроках одобрения конгрессом США пакета новых экономических стимулов", - отмечают аналитики банка.
.
12 августа 2020 года 18:30
Вероятны попытки коррекционного роста американской валюты на текущей неделе, что приведет к отступлению пары евро/доллар в середину диапазона 1,16–1,18, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "После нескольких недель снижения, американская валюта последние две недели консолидируется на... читать дальше
.12 августа 2020 года 15:38
Julius Baer ожидает дальнейшего снижения котировок золота в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Наблюдаемая со вторника распродажа золота и серебра привлечет охотников за скидками, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии руководитель направления перспективных исследований Julius Baer Карстена Менке. "Настроения на рынках... читать дальше
.12 августа 2020 года 13:45
КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" в долгосрочные портфели для акций Simon Property, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания Simon Property Group представила слабые результаты за 2 кв., но весь негатив уже в рыночных ценах. Мы считаем, что худшее для... читать дальше
.12 августа 2020 года 11:50
Поддержку российской валюте оказывает позитивный внешний фон – инвесторы ожидают, что восстановление экономики США ускорится, рынки акций и цены на нефть растут, а золото дешевеет, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам... читать дальше
.12 августа 2020 года 10:11
Аналитики ITI Capital ждут продолжения ралли циклических бумаг и фиксации прибыли в переоцененных IT-акциях, говорится в обзоре инвесткомпании. На топ-10 IT-акций сейчас приходится 30% рынка S&P 500, что является максимумом за последние 40 лет, показатель вырос с конца 2019 г., когда он составлял... читать дальше
.12 августа 2020 года 09:25
"Бычья" статистика от API окажет поддержку ценам на нефть в среду, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Сергея Дроздова. Американские биржевые площадки закрылись снижением, указывает эксперт. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,8%, закрывшись на отметке 3333,69 пункта; промышленный... читать дальше
.12 августа 2020 года 09:13
Рынок акций США закрылся снижением, Dow и S&P 500 прервали семидневный рост. Рынки акций АТР в основном снижаются вслед за индексами США. Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $44,66 за баррель. читать дальше
.11 августа 2020 года 16:30
Текущие уровни котировок золота и серебра находятся в верхней части фундаментально обоснованного диапазона - Julius Baer
Последний этап ралли на рынке золота отражает влияние не только коронакризиса, акцент сместился на потенциальный валютный кризис, в связи с чем серебро стало расти опережающими темпами, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, полагая,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks со среднесрочной целью $260, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для... читать дальше
.11 августа 2020 года 15:31
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций - Sberbank CIB
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций,говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американская валюта с утра вторника снова прибавила в цене - обмен агрессивными... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.