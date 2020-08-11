"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций ТГК-1 и ОГК-2 до "покупать"

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Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для акций ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок этих бумаг, говорится в обзоре инвестбанка.

Кроме того, с "держать" до "покупать" была повышена рекомендация для акций ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) после переоценки.

Для акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) рекомендация "держать" не изменилась.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,85 (текущая цена - 0,75), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,014 (текущая цена - 0,012), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,16 (текущая цена - 2,13), рекомендация - держать.