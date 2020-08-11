"Ренессанс Капитал" снизил оценку акций "Юнипро" на 4%, оставив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,27 рубля до 3,15 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3,04 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,83 рубля за штуку.