Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь - "Атон"

Котировки GDR Норникеля продолжат восстанавливаться после аварии под влиянием роста цен на МПГ и медь, говорится в комментарии "Атона".

"Операционный показатель EBITDA Норникеля в 1П20 составил $4,0 млрд - на уровне рыночных прогнозов. Компания создала полноценный резерв в размере $2,1 млрд под выплату штрафов за экологический ущерб, из-за чего EBITDA визуально находится на низком уровне ($1,8 млрд) и снижается база для расчета дивидендов (мы прогнозируем размер дивидендов за 2020 на уровне $2.2/ГДР с доходностью 7,8%)", - отмечают аналитики "Атона".

Эксперты инвесткомпании рассматривают это как в целом ожидаемый разовый убыток, размер которого может измениться, если компания в процессе переговоров добьется пересмотра размера штрафа или условий его выплаты.

"Компания отметила наличие негативных факторов в отношении ожидаемой динамики спроса на металлы, что укладывается в критерии нашего рейтинга НЕЙТРАЛЬНО на 12-месячный период. Норникель торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA на уровне 6,1x против 5-летнего среднего уровня 6,2x. Мы ожидаем, что бумага продолжит восстанавливаться до уровней, предшествовавших аварии, под влиянием роста цен на МПГ и медь. Нам по-прежнему нравится Норникель как долгосрочный инвестиционный кейс: высококачественная экспозиция на развитие автомобильной и аккумуляторной промышленности и высокий уровень дивидендов", - резюмируют аналитики "Атона".