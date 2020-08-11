"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks со среднесрочной целью $260, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для усиления позиций в перспективных сегментах. Акции компании не выглядят чрезмерно дорогими по финансовым мультипликаторам, неплохо смотрятся с точки зрения теханализа", - отмечает Додонов.

Arista в последние годы заметно нарастила долю на рынке решений для центров обработки данных, показывала уверенный рост финансовых показателей. Между тем результаты II квартала 2020 г., на который пришелся разгар "коронакризиса", оказались не самыми удачными, говорится в комментарии "ФИНАМа".

Предстоящие несколько кварталов для Arista, вероятно, будут сложными, полагает аналитик инвесткомпании. В то же время в долгосрочной перспективе компании по всему миру продолжат активно переходить на облачные технологии хранения и обработки данных, и Arista будет и далее выигрывать от развития этой тенденции.

Arista Networks один из ведущих производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений. Arista обладает самым широким в отрасли модельным рядом коммутаторов различных форм-факторов. Конкурентным преимуществом компании является единая для всех устройств масштабируемая модульная операционная система Arista EOS.