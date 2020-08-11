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11 августа 2020 года 15:31
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций - Sberbank CIB
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций,говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американская валюта с утра вторника снова прибавила в цене - обмен агрессивными заявлениями между США и Китаем, а также введенные двумя странами санкции в отношении соответственно китайских и американских чиновников, стали дополнительным поводом для фиксации прибыли на рынке золота. В результате унция этого драгметалла подешевела до менее $2 000. "Между тем на фондовых рынках преобладает позитивный настрой - судя по всему, инвесторы переводят часть средств из золота в акции, - отмечает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. - Отметим, что сегодня с утра Народный банк Китая подтвердил намерение сделать финансовый сектор КНР более открытым в соответствии с договоренностями первого этапа американо-китайского торгового соглашения, и это стало дополнительным позитивным фактором для рынка акций. При этом наметилась тенденция к восстановлению доходности американских облигаций, которые ранее протестировали многомесячные минимумы, что также оказало давление на рынок золота". Ближе к вечеру вторникаожидаются данные ZEW по Германии и еврозоне в целом. В США во вторник выйдут оценка настроений малого бизнеса от NFIB и индекс цен производителей. С точки зрения теханализа цены на золото могут просесть до $1 980 за унцию, полагает Шейбе. "Впрочем, поскольку общий фон для рынка золота по-прежнему позитивен, падение цен до уровней ниже $2 000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций. Добавим также, что завтра рано утром в Великобритании ожидается статистика по ВВП и промышленному производству, а в Японии - по заказам в машиностроении", - резюмирует эксперт банка.
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