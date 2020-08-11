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11 августа 2020 года 14:44
Ожидать нормализации спроса на бензин в обозримом будущем не стоит, если дети не вернутся осенью в школы - Sberbank CIB
Пока практически ничто не предвещает нормализации спроса на бензин. Вероятность того, что миллионы детей не вернутся осенью в школы, означает, что в обозримом будущем нормализации спроса на бензин ожидать не стоит, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Утром во вторник котировки Брент держатся выше $45/барр.: инвесторов успокоили сообщения о том, что контрсанкции КНР в отношении 11 граждан США (в ответ на американские санкции против китайских физлиц в связи с ужесточением политики Пекина в Гонконге), по всей видимости, стали завершающим аккордом в недавнем раунде взаимных мер Соединенных Штатов и Китая. Сегодня в центре внимания публикация ИЦП США в 15:30 мск, ежемесячного отчета EIA примерно в 19:30 мск и данных АPI по запасам углеводородов в американских хранилищах поздно вечером. На взгляд аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе, в отчете EIA будет сказано, что складские запасы нефти во всем мире будут cнижаться до конца года, но темпы их сокращения замедлятся из-за менее активного спроса уже в августе, а наиболее заметным это будет в октябре (осенью на многих НПЗ будет плановый ремонт). По мнению эксперта Sberbank CIB, развитие событий на рынке будет способствовать сохранению давления на короткий участок кривой октябрьских фьючерсов Брент, а значит, календарные спреды пока останутся в боковом тренде и в ближайшие недели, вероятно, опустятся до минимума. Это мнение подтверждается и наблюдением Energy Aspects, согласно которому высокие официальные цены реализации на сентябрь, анонсированные на прошлой неделе, лишат НПЗ во всех регионах стимула закупать нефть из Саудовской Аравии. "Как неоднократно отмечалось, дальнейший потенциал роста календарных спредов Брент зависит от возобновления активных покупок Китаем; мы ожидаем, что это произойдет ближе к концу года и восстановление китайского спроса будет медленным, т. к. пока нефтехранилища КНР полностью заполнены. Сейчас котировки Брент колеблются между $44,9 и $45,2/барр., а если отчет EIA будет неблагоприятным, они могут отступить до $44,4-44,7/барр. Если же цены преодолеют рубеж $45,2/барр., то могут закрепиться в пределах $45,5-46,1/барр. Что касается данных API, то инвесторы сейчас надеются на позитивную динамику главным образом в категории нефтепродуктов, при этом пока практически ничто не предвещает нормализации спроса, особенно на бензин. Вероятность того, что миллионы детей не вернутся осенью в школы, означает, что в обозримом будущем нормализации спроса на бензин ожидать не стоит", - полагает Шейбе.
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