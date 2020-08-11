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11 августа 2020 года 16:30
Текущие уровни котировок золота и серебра находятся в верхней части фундаментально обоснованного диапазона - Julius Baer
Последний этап ралли на рынке золота отражает влияние не только коронакризиса, акцент сместился на потенциальный валютный кризис, в связи с чем серебро стало расти опережающими темпами, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, полагая, что на своих текущих уровнях и золото, и серебро больше подходят краткосрочным трейдерам, а не искателям убежища. "После того, как золото всего пару недель назад достигло исторического максимума, ему не потребовалось много времени, чтобы преодолеть следующий рубеж, - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. - Котировки продолжили расти на фоне все более "бычьих" настроений на рынке, впервые на прошлой неделе превысив отметку в 2 000 долл. США за унцию. Хотя пандемия COVID-19 все еще бушует во многих частях мира, у нас сложилось впечатление, что последний этап недавнего ралли отражает не только рецессию, которая была вызвана мерами борьбы с пандемией. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что краткосрочная и резкая рецессия была полностью учтена на более низких, чем сегодня, уровнях котировок. Между тем, серебро стало опережать золото в плане роста". Внимание рынков золота и серебра все больше смещается в сторону потенциальных долгосрочных последствий коронакризиса с еще более высокими уровнями долга и раздутыми балансами центральных банков в результате масштабных мер стимулирования, нередко называемых "печатанием денег". Некоторые считают, что быстро растущая инфляция и потеря доверия к мировым валютам, в первую очередь к доллару США, являются неизбежным следствием этого кризиса, ведущего к широкомасштабному обесцениванию бумажных валют по сравнению с золотом и серебром. Тот факт, что динамика серебра в последнее время опережает золото, подтверждает эту позицию. "Из-за своего промышленного применения серебро не является защитным активом во времена экономического кризиса, - подчеркивает эксперт банка. - Однако в случае валютного кризиса, то есть, если текущая денежная система вот-вот сломается, он сможет стать безопасной гаванью. Хотя в последнее время доллар США слабеет, мы полагаем, что это вызвано скорее циклическими, чем структурными факторами. Проще говоря, США хуже справляются с коронакризисом, чем Европа, поэтому американская валюта снизилась по отношению к евро". Несмотря на то, что эта слабость доллара обеспечивает фундаментальную поддержку золоту и серебру, она не оправдывает столь сильного роста. Следовательно, эксперты Julius Baer мы по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, поскольку и золото, и серебро торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона. "Настроения на рынках золота и серебра становятся все более оптимистичным, что следует рассматривать как предупреждающий сигнал, хотя это не означает, что ралли не будет продолжаться дальше. Тем не менее, для нас очевидно, что защитные функции, которые золото обеспечивает инвестиционному портфелю, стали очень дорогими, и что на текущих уровнях и золото, и серебро больше подходят для краткосрочных трейдеров, а не для тех, кто ищет убежище. Несмотря на общие благоприятные фундаментальные показатели, мы, тем не менее, придерживаемся нейтральных взглядов на золото и серебро", - резюмирует Менке.
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