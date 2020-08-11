.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Дополнительная бюджетно-налоговая поддержка становится жертвой предвыборной гонки в США - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 августа 2020 года 14:17
Дополнительная бюджетно-налоговая поддержка становится жертвой предвыборной гонки в США - Julius Baer
Рост политических разногласий в США препятствует дополнительной бюджетно-налоговой поддержке, что ухудшает перспективы для доллара США, говорится в комментарии Julius Baer. Тупиковая ситуация с бюджетом не замедлит "погоню за доходностью", и эксперты банка Дэвид Коль и Маркус Алленшпах поддерживают рекомендацию умеренного кредитного риска. "Несмотря на беспрецедентный вызов, который пандемия COVID-19 ставит перед экономикой, необходимая фискальная поддержка в США, похоже, становится жертвой предвыборной гонки, - отмечают эксперты Julius Baer. - Конгресс не смог согласовать общий подход к расширению пособий по безработице и другим мерам поддержки до начала летних каникул, в результате чего президент США Дональд Трамп подписал распоряжения об отмене пособий по безработице, отсрочки уплаты налогов на заработную плату и продления моратория на выселение. Существующие Фонд помощи при стихийных бедствиях, Фонд помощи пострадавшим от коронавируса и другие средства используются для обеспечения дополнительной поддержки. Поскольку эти средства ограничены и их может хватить только до конца августа, мы ожидаем, что переговоры в Конгрессе о финансировании дополнительной фискальной поддержки продолжатся во время летних каникул". Экстренное голосование Конгресса США по новым фондам остается очевидным решением для прекращения противостояния между демократами и республиканцами, полагают Дэвид Коль и Маркус Алленшпах. Тем не менее, президентские выборы и выборы в Конгресс в начале ноября усложняют формирование общего подхода по вопросам бюджета США в целом и бюджетно-налоговой поддержки экономики. Временное финансирование указами президента США предотвращает обострение проблемы бюджетного дефицита и экономических трудностей, которые могут поставить под угрозу восстановление экономики. Однако контраст в организации фискальной поддержки между США и еврозоной, по мнению экспертов банка, является негативным фактором для доллара США. Странам ЕС удалось преодолеть свои разногласия на расширенном экстренном заседании в середине июля, в то время как спор по этому вопросу в США, похоже, далек от завершения. "Мы ожидаем, что пара EUR/USD получит поддержку благодаря этим событиям и на горизонте трех месяцев приблизится к отметке 1,20. Министерство финансов США, похоже, разделяет наш оптимизм в отношении дальнейшего пакета бюджетно-налоговой поддержки и повысило оценку объема эмиссии в текущем квартале с 677 млрд долл. США до 947 млрд долл. США. Учитывая, что ФРС США в любой момент готова принять меры, такая волна новых эмиссий подтверждает наш прогноз доходности 10-летних казначейских облигаций США на горизонте трех месяцев на уровне 0,95%. В условиях роста доходности государственных облигаций и стабилизации экономики мы сохраняем рекомендацию корпоративных облигаций с рейтингами BBB/Baa и BB/Ba". - резюмируют аналитики Julius Baer.
.
11 августа 2020 года 16:30
Текущие уровни котировок золота и серебра находятся в верхней части фундаментально обоснованного диапазона - Julius Baer
Последний этап ралли на рынке золота отражает влияние не только коронакризиса, акцент сместился на потенциальный валютный кризис, в связи с чем серебро стало расти опережающими темпами, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка по-прежнему предпочитают не участвовать в ралли, полагая,... читать дальше
.11 августа 2020 года 16:01
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Arista Networks со среднесрочной целью $260, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет точечные сделки M&A для... читать дальше
.11 августа 2020 года 15:31
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций - Sberbank CIB
Падение цены золота ниже $2000 за унцию следует рассматривать как удачный момент для восстановления длинных позиций,говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Американская валюта с утра вторника снова прибавила в цене - обмен агрессивными... читать дальше
.11 августа 2020 года 14:44
Ожидать нормализации спроса на бензин в обозримом будущем не стоит, если дети не вернутся осенью в школы - Sberbank CIB
Пока практически ничто не предвещает нормализации спроса на бензин. Вероятность того, что миллионы детей не вернутся осенью в школы, означает, что в обозримом будущем нормализации спроса на бензин ожидать не стоит, отмечается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения... читать дальше
.11 августа 2020 года 13:40
"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook и ставит на пересмотр целевую цену, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку и превзошли указанный нами целевой уровень, принеся доходность в размере... читать дальше
.11 августа 2020 года 12:40
Несмотря на нависающие угрозы ( от второй волны COVID-19, продолжающегося ухудшения отношений между США и Китаем, политической неопределенности в США на фоне запланированных на ноябрь выборов президента), финансовые рынки продолжают оставаться в состоянии эйфории, о чем явно свидетельствует индекс... читать дальше
.11 августа 2020 года 12:06
"ФИНАМ" рекомендует акции Apple к покупке со среднесрочной целью на уровне $470, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Сильный бренд, высокие потребительские качества продукции и огромная лояльная аудитория позволяют Apple демонстрировать стабильно высокие финансовые... читать дальше
.11 августа 2020 года 11:45
Курс рубля во вторник должен удержаться вблизи отметки 73,5 руб. за доллар, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Впрочем, они полагают, что эта стабилизация может оказаться временной. В случае усиления геополитических рисков,... читать дальше
.11 августа 2020 года 11:28
Актуальный диапазон на вторник - 44-46 долл./барр. Brent, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. "Цены на нефть Brent продолжают плавно подрастать, пытаясь закрепиться выше 45 долл./барр. Оптимизм связан с улучшившимся сантиментом на рынке в надежде на согласование очередного пакета помощи... читать дальше
.11 августа 2020 года 10:21
Инвесторы пытаются оценить, будут ли приняты меры, предложенные Трампом в выходные, которые касаются поддержки американских домохозяйств, или они станут предметом дискуссий в конгрессе, говорится в комментарии ITI Capital. В целом аналитики инвесткомпании считают, что сохранится оптимизм по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.