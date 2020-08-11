Дополнительная бюджетно-налоговая поддержка становится жертвой предвыборной гонки в США - Julius Baer

Рост политических разногласий в США препятствует дополнительной бюджетно-налоговой поддержке, что ухудшает перспективы для доллара США, говорится в комментарии Julius Baer. Тупиковая ситуация с бюджетом не замедлит "погоню за доходностью", и эксперты банка Дэвид Коль и Маркус Алленшпах поддерживают рекомендацию умеренного кредитного риска.

"Несмотря на беспрецедентный вызов, который пандемия COVID-19 ставит перед экономикой, необходимая фискальная поддержка в США, похоже, становится жертвой предвыборной гонки, - отмечают эксперты Julius Baer. - Конгресс не смог согласовать общий подход к расширению пособий по безработице и другим мерам поддержки до начала летних каникул, в результате чего президент США Дональд Трамп подписал распоряжения об отмене пособий по безработице, отсрочки уплаты налогов на заработную плату и продления моратория на выселение. Существующие Фонд помощи при стихийных бедствиях, Фонд помощи пострадавшим от коронавируса и другие средства используются для обеспечения дополнительной поддержки. Поскольку эти средства ограничены и их может хватить только до конца августа, мы ожидаем, что переговоры в Конгрессе о финансировании дополнительной фискальной поддержки продолжатся во время летних каникул". Экстренное голосование Конгресса США по новым фондам остается очевидным решением для прекращения противостояния между демократами и республиканцами, полагают Дэвид Коль и Маркус Алленшпах. Тем не менее, президентские выборы и выборы в Конгресс в начале ноября усложняют формирование общего подхода по вопросам бюджета США в целом и бюджетно-налоговой поддержки экономики. Временное финансирование указами президента США предотвращает обострение проблемы бюджетного дефицита и экономических трудностей, которые могут поставить под угрозу восстановление экономики. Однако контраст в организации фискальной поддержки между США и еврозоной, по мнению экспертов банка, является негативным фактором для доллара США. Странам ЕС удалось преодолеть свои разногласия на расширенном экстренном заседании в середине июля, в то время как спор по этому вопросу в США, похоже, далек от завершения.

"Мы ожидаем, что пара EUR/USD получит поддержку благодаря этим событиям и на горизонте трех месяцев приблизится к отметке 1,20. Министерство финансов США, похоже, разделяет наш оптимизм в отношении дальнейшего пакета бюджетно-налоговой поддержки и повысило оценку объема эмиссии в текущем квартале с 677 млрд долл. США до 947 млрд долл. США. Учитывая, что ФРС США в любой момент готова принять меры, такая волна новых эмиссий подтверждает наш прогноз доходности 10-летних казначейских облигаций США на горизонте трех месяцев на уровне 0,95%. В условиях роста доходности государственных облигаций и стабилизации экономики мы сохраняем рекомендацию корпоративных облигаций с рейтингами BBB/Baa и BB/Ba". - резюмируют аналитики Julius Baer.