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11 августа 2020 года 12:59
Желающим увеличить свои позиции в облигациях VEON имеет смысл дождаться нового выпуска - "ВТБ Капитал"
Инвесторам, желающим увеличить свои позиции в облигациях VEON, имеет смысл дождаться момента, когда компания выйдет на рынок с новым выпуском еврооблигаций, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Эксперты инвестбанка полагают, что во 2п20 VEON может прибегнуть к досрочному рефинансированию своих долговых обязательств, подлежащих погашению в 2021 г. и последующие периоды (в будущем году компании предстоит погасить обязательства на 1,2 млрд долл., включая два выпуска еврооблигаций на общую сумму почти 0,9 млрд долл. и без учета лизинговых обязательств). "Напомним, что весной этого года VEON зарегистрировал новую программу еврооблигаций на 6,5 млрд долл. или соответствующую эквивалентную сумму в других валютах. Исходя из этого мы видим достаточно высокую вероятность того, что во 2п20 компания выйдет на рынок с новым выпуском еврооблигаций. При этом заметим, что эмитент продолжает поддерживать комфортный баланс ликвидности, включая 1,1 млрд долл. в денежных средствах на балансе по состоянию на конец 2к20, а также гарантированные кредитные линии примерно на 1,4 млрд долл.", - отмечают аналитики. Сейчас еврооблигации VEON торгуются на 30–50 бп шире бумаг российских заемщиков с полным набором рейтингов инвестиционного уровня – т.е. примерно на 20–30 бп шире, чем до мартовской коррекции. Учитывая, что до конца 2020 г. кредитные метрики эмитента едва ли существенно улучшатся, эксперты "ВТБ Капитала" не видят фундаментальных причин для сужения спредов его еврооблигаций в среднесрочной перспективе. "Инвесторам, желающим увеличить свои позиции в облигациях VEON, на наш взгляд, имеет смысл дождаться момента, когда компания выйдет на рынок с новым выпуском еврооблигаций", - рекомендуют аналитики банка.
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