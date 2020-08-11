"ФИНАМ" рекомендует акции Apple к покупке со среднесрочной целью на уровне $470, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Сильный бренд, высокие потребительские качества продукции и огромная лояльная аудитория позволяют Apple демонстрировать стабильно высокие финансовые показатели. При этом оказались сильными и результаты III финквартала, на который пришелся разгар "коронакризиса". Преимуществами Apple являются сильный баланс и способность генерировать высокие денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выкуп акций и дивиденды", - отмечает Додонов.

Apple регулярно представляет обновленные версии своих продуктов, инвестирует значительные средства в перспективные технологии, занимается географической экспансией. При этом на первый план в качестве драйвера роста компании постепенно выходит сегмент сервисов Apple. В прошлом году компания представила ряд новых сервисов, которые должны помочь ей более эффективно монетизировать свою обширную аудиторию.

Компания планирует сократить свою значительную чистую денежную позицию до нуля, что, по мнению эксперта "ФИНАМа", позволяет ожидать дальнейшего увеличения выплат акционерам и (или) усиления активности на рынке M&A.

Apple является одним из ведущих мировых производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, различных мультимедийных устройств, а также ПО для них.