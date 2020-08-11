"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook и ставит на пересмотр целевую цену, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку и превзошли указанный нами целевой уровень, принеся доходность в размере 28,8% за период с нашего последнего обновления рекомендации (в начале мая), то есть, за неполные 3 месяца. Опубликованная компанией отчетность за второй квартал уверенным образом опередила ожидания несмотря на то, что Facebook воздерживалась от прогнозов на второй квартал и констатировала значительное сокращение спроса на рекламу в связи с пандемией коронавируса", - говорится в комментарии "ФИНАМа".

Разработчик и оператор социальных сетей Facebook опубликовал финансовую отчетность за второй квартал. Квартальная выручка компании увеличилась на 10,7% г/г до $18,69 млрд и на $1,33 млрд превзошла усредненные прогнозы, в том числе, рекламная выручка возросла на 10% до $18,32 млрд. Чистая прибыль за период достигла $5,18 млрд, при этом прибыль на акцию составила $1,80 и на 40 центов превзошла прогнозы.

Число ежедневных активных пользователей Facebook за квартал увеличилось на 12% г/г до 1,79 млрд и превысило усредненные прогнозы, предполагавшие 1,74 млрд, число ежемесячных активных пользователей – также на 12% до 2,7 млрд. Число ежедневных активных пользователей семейства приложений Facebook возросло на 15% до 2,47 млрд, а число ежемесячных активных пользователей – на 14% до 3,14 млрд. Средняя выручка на одного пользователя составила $7,05 при усредненных прогнозах на уровне $6,63. В третьем квартале компания ожидает роста выручки на 10% г/г.